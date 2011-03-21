В ночь на 27 марта Россия навсегда простится с "зимним временем". Стрелки часов на Спасской башне в последний раз переведут на час вперед — на летнее время.



Теперь время в России будет единым и вся страна будет жить "по-летнему времени". Специалисты пришли к выводу, что фиксирование в стране именно "летнего времени", добавит жизни россиян от 7 до 17% светового времени суток в зависимости от региона, то есть, солнца станет больше.



Напомним, отменить переход на зимнее время, начиная с осени текущего года, решил президент РФ Дмитрий Медведев, заявив об этом на встрече с молодыми учеными и лауреатами премии президента. В своем заявлении российский президент подчеркнул тогда, что это будет полезно не только для людей, но и для сельхозживотных, в частности, коров. Людям не нужно будет дважды в год адаптироваться к новому времени, должен снизиться рост заболеваемости и стрессов, а коровы будут спокойно себя чувствовать и больше давать молока, так как забор молока будет проходить в одно и то же время.