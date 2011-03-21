В криминальной полиции ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщили, что националист Вячеслав Дацик, которого депортировали из Норвегии в Россию, помещен в одиночную камеру в СИЗО "Кресты".



По его словам представителя правоохранительных органов, Дацику предъявлено обвинение в разбое: "Тут же ему очно предъявили обвинение в разбое по уголовному делу, возбужденному после ограбления магазина сотовых телефонов". В "Крестах" Дацик "прекрасно оиентируется", ему была подготовлена "хорошая одиночная камера", передает Интерфакс.