Президент РФ освободил от должности шестерых генералов органов внутренних дел

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, которым освободил от должности шестерых сотрудников органов внутренних дел РФ в звании - генерал майор милиции, сообщает сайт пресс-службы Кремля.



Согласно подписанному президентом указу, от должности освобождены начальник Центра обеспечения оперативно-служебной деятельности по противодействию экстремизму МВД Владимир Булатов, начальник Управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Игорь Жуков.



Также, освобождены от должности Александр Куликов - руководитель УВД по Тверской области; Владимир Фурсов - руководитель УВД по Тамбовской области; Николай Михайлов и Александр Числов - начальники двух юридических институтов МВД: Сибирского и Тюменского.