Продукты питания из Японии в России подвергаются радиационному контролю

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в России все продукты, поступающие из Японии подвергаются радиационному контролю.



Геннадий Онищенко сказал: "Мы ввели контроль за продуктами питания, поступающими из Японии". По его словам, радиационный контроль введен по всей территории России, в основном, на пунктах пропуска на границе и в портах. Также установлен контроль за продуктами, которые выдаются пассажирам на борту самолетов, прилетающих из Японии. К тому же, установлен контроль за багажом и за самолетами, совершающими рейсы из Японии. На данный момент превышения радиационного фона не выявлено, подчеркнул Геннадий Онищенко, сообщают Вести.ру.



Накануне Геннадий Онищенко посетил посетил Дальний Восток, он отметил, что аварии на японских АЭС, произошедшие из-за мощного землетрясения 11 марта, не привели к росту радиационного фона в субъектах РФ Дальневосточного федерального округа, "радиационный фон соответствует средним многолетним значениям".



Ранее в США объявили, что у пассажиров, прилетевших из Японии обнаружен повышенный фон радиационного загрязнения, неопасного для жизни. В Японии в водопроводной воде и в некоторых продуктах питания также был обнаружен повышенный уровень радиационного загрязнения, но, как было объявлено, для здоровья людей он не опасен.