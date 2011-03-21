В Москве назначены новые зампрефекты Южного и Северо-Восточного АО
21 марта 2011, 09:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Столичный мэр Сергей Собянин своим распоряжением назначил новых первых заместителей префектов Южного и Северо-Восточного административных округов Москвы, сообщили в городской администрации.
Представитель горадминистрации сказал: "Первым зампрефекта Южного округа стала Елена Сиэрра, с которой заключен служебный контракт сроком на четыре года". По его словам, на должность заместителя префекта Северо-Восточного административного округа назначен Виктор Фролов, с которым заключен служебный контракт до июля 2013 года.