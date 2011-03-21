По факту смерти депутата Госдумы Виктора Илюхина начата доследственная проверка

По факту смерти депутата Госдумы Виктора Илюхина главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области начало доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, член ЦК КПРФ депутат Госдумы Виктор Илюхин скоропостижно скончался в субботу в Москве на 63-м году жизни. Причина смерти - острая сердечная недостаточность.



Геннадий Зюганов заявил накануне о намерении добиваться расследования смерти Илюхина, так как его "внезапный уход" считает "странным". По словам лидера КПРФ, у депутата "никаких проблем со здоровьем не наблюдалось", передает РИА Новости.