Зюганов требует расследовать обстоятельства смерти Виктора Илюхина

Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов заявил, что в КПРФ шокированы известием о смерти депутата Виктора Илюхина, так как никаких проблем со здоровьем у него не наблюдалось.



По словам Зюганова, КПРФ настаивает на тщательном расследовании смерти Илюхина.



"В пятницу был здоровый человек, будем проводить расследование", - сказал Зюганов "Русской службе новостей".



"Он никогда не жаловался на сердце, и мы считаем странным его столь внезапный уход из жизни", - подтверждает слова Зюганова депутат Госдумы Сергей Обухов.



Обухов сообщил, что представители КПРФ будут настаивать на независимой экспертизе причин смерти Виктора Илюхина, которую проведет негосударственное медицинское учреждение.



Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко сообщил, что "в субботу около 21 часа Виктору Ивановичу стало плохо, но еще до приезда "скорой помощи" он скончался".