МИД РФ эвакуирует сотрудников своего посольства из Ливии

МИД РФ проводит частичную эвакуацию сотрудников российской дипмиссии из Ливии в связи с обострением ситуации в стране и требует от участников вооруженной акции обеспечить безопасность российских граждан.



"По данным посольства России в Триполи, пострадавших среди сотрудников дипмиссии и российских граждан, остающихся в Ливии, нет", - сообщает представитель МИД РФ.



"С учетом развития обстановки состав посольства России в Триполи оптимизируется. Часть его сотрудников и другие российские граждане будут эвакуированы в ближайшие дни автотранспортом через Тунис", - заявили в МИД РФ. - "Вновь требуем от участников вооруженной операции обеспечить безопасность российских граждан, в том числе в период следования эвакуационных колонн".