С московских улиц убирают перетяжки с цитатами классиков

По неизвестным причинам рекламные перетяжки газеты «Московские новости» с провокационными цитатами известных людей про Россию снимают в центре Москвы.



Об этом сообщает РИА "Новости". По информации агентства, рекламная кампания проходит под общим девизом "Называем вещи своими именами".



В качестве слоганов были выбраны цитаты известных людей прошлого: "Россия— страна фасадов" (Астольф де Кюстин), "Честность неотделима от свободы, как коррупция от деспотизма" (Анатоль Франс), "Есть легионы сорванцов, у которых на языке "государство", а в мыслях— пирог с казенной начинкою" (Салтыков-Щедрин), "Услужливый дурак опаснее врага" (Иван Крылов), "Большая империя, как и большой пирог, легче всего объедается с краев" (Бенджамин Франклин), "Слава Богу, я всегда любил свое отечество в его интересах, а не в своих собственных" (Петр Чаадаев), "Русская история до Петра Великого— одна Панихида, а после Петра Великого— одно уголовное дело" (Федор Тютчев).



"По нашей информации перетяжки с цитатой Тютчева уже сняли на Смоленском бульваре и Ленинском проспекте, про билборды по двум другим адресам у нас информации пока нет. При этом никаких объяснений о причинах снятия перетяжек с цитатой русского классика мы не получили",— заявил директор объединенной дирекции "Издательский дом "Московские новости" Тимур Рудников.