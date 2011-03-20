Россиянка родила через день после эвакуации из Японии

Россиянка, вернувшаяся в пятницу из Японии из-за аварии на АЭС "Фукусима-1", на следующий день после прилета родила ребенка. По словам специалистов, мальчик появился на свет здоровым.



"Вчера прибыла одна женщина беременная, сегодня она родила в Хабаровском крае. Мальчик - 3200", - сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт, докладывая на совещании у премьер- министра по радиационной ситуации о ситуации с приемом российских граждан из Японии в крае.