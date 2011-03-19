В Петербурге 20 марта состоится автопробег против роста цен на бензин

В Петербурге в воскресенье, 20 марта, в автопробеге против роста цен на бензин примут участие владельцы около 100 автомобилей. Представитель ФАР, координатор петербургских "ТИГРов"» Дмитрий Шпейтельшпахер рассказал, что в акции собираются принять участие представители нескольких автоклубов.

Автопробер в Петербурге пройдет в рамках всероссийской акции за снижение цен на топливо. Мероприятие согласовано с властями северной столицы.

Сбор участников автопробега назначен на 13:00 мск на проспекте Гагарина напротив СКК "Петербургский". Все участники поедут в колонне по маршруту: проспект Гагарина, Кузнецовкая улица, Витебский проспект, улица Орджоникидзе, проспект Гагарина и вернутся к СКК "Петербургский". Движение в городе перекрываться не будет.