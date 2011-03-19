Путин: Необходимо продолжать проверять прибывающих из Японии людей и грузы

Премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании в Южно-Сахалинске потребовал не снижать контроль за радиационным фоном на российском Дальнем Востоке. Он распорядился продолжать проверять прибывающих из Японии людей и грузы.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил, что его ведомство ввело радиационный контроль за продуктами питания, поставляемые из Японии.

Владимир Путин проводит в Южно-Сахалинске незапланированное совещание по радиационной ситуации на Дальнем Востоке на базе МЧС Сахалинской области.

Первый замгендиректора Росэнергоатома Валерий Асмолов, который несколько часов назад вернулся из Японии, доложил, что ситуация на АЭС "Фукусима-1" абсолютно контролируемая.

Асмолов отметил, что схема ликвидации последствий на атомной электростанции оценивается российскими атомщиками как недостаточно адекватная. Он рассказал, что российские специалисты поделились с японцами своим опытом.