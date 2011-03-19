В Москве Чубайс и Кудрин открыли мемориальную доску Гайдару

В Москве сегодня в Газетном переулке открыта мемориальная доска Егору Гайдару на здании Института экономической политики. Памятная церемония была приурочена к юбилею: Гайдару исполнилось бы 55 лет. В церемонии открытия приняли участие вице-премьер, глава Минфина РФ Алексей Кудрин и соратник Егора Гайдара, глава РОСНАНО Анатолий Чубайс.

Напомним, Гайдар работал в Институте экономической политики с 1993 года до дня своей кончины 16 декабря 2009 года.

Алексей Кудрин заверил, что дело Гайдара живет. Министр напомнил, что в середине 80-х годов прошлого века Гайдар, "по сути перестроил умы экономистов России". По словам Кудрина, Гайдару удалось собрать вокруг себя людей, которые составили "ядро экономических реформ. Дело Гайдара продолжают ведущие экономисты страны".

По словам Чубайса, так случилось, что наша страна не очень ценит тех, кто стремится дать ей свободу, собственность, законность. "Это особенность нашей давней истории, начиная с Александра II. Во всех качествах, на всех должностях приоритетом для Егора Гайдара была Россия. Со временем его деятельность оценят не только еждиномышленники и соратники", - уверен Анатолий Чубайс.

Егор Гайдар работал в правительстве РФ с 1991 по 1994 год, в том числе полгода (с июня по декабрь 1992 года) исполняющим обязанности председателя. Формально работой правительства руководил тогда президент России Борис Ельцин, сообщают Вести.ру. Гайдар был лишь вице-премьером, но именно он нашел в себе решимость стать главным создателем и проводником непопулярных реформ.

Реформы и деятельность Егора Гайдара до сих пор вызывают споры.