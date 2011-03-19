Кириенко: Японским атомщикам не хватает фундаментальных знаний

Глава Росатома Сергей Кириенко полагает, что японским специалистам, работающим на АЭС "Фукусима", не хватает "фундаментальных, глубоких знаний", заявил он на коллегии Минобрнауки.



"Ситуация нас учит тому, что никакие самые замечательные регламенты при абсолютной дисциплине исполнения не могут заменить фундаментальных знаний",- сказал Кириенко, выступая



"Если фундаментальных, глубоких знаний нет, то в стандартной ситуации, где соблюдение регламента решает все, проблем не будет, а при отклонении от стандартной ситуации, скорее всего, происходит сбой",- отметил Кириенко.