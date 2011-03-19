Бывший владелец компании "Евросеть" Евгений Чичваркин, признался, что за первые три-четыре месяца пребывания в Лондоне набрал много лишнего веса и теперь не может носить любимую одежду.



"Так как я стал очень толстый, не могу покупать то, что мне нравится, но я не люблю очень синие джинсы", - сказал Чичваркин в интервью для программы "Нереальная политика", которая выйдет в эфир НТВ в субботу вечером.



По словам Чичваркина, он набрал вес в первые три-четыре месяца, когда приехал в Лондоне. "Я первый раз в жизни ничего не делал. А что осталось? Только гулять, кушать и пить", - пояснил он.



Жить в Великобритании, по его мнению, придется еще, скорее всего, долго.