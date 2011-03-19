Иванов: Мы хотим и планируем повысить зарплаты учителям

Вице-премьер РФ Сергей Иванов, выступая на коллегии Минобрнауки РФ, пообещал, что правительство РФ приложит все силы для дальнейшего увеличения зарплат учителей.



"Будем прилагать меры по более существенному повышению. Мы планируем, хотим повысить эти зарплаты", - отметил Иванов.



Также Иванов напомнил, что 1 июня 2011 года предусмотрена индексация зарплат бюджетников, и в том числе педагогов, на 6,5%. Однако, по его словам, "этого, конечно, мало".