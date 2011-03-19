Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев в интервью газете "Моя родина – Татарстан" сообщил, что хочет выйти из руководящих органов "Единой России", но намерен остаться в ее рядах.



По мнению Шаймиева, несмотря на то, что "Единая Россия" составляет большинство в парламенте, у нее нет необходимого влияния на экономику и политику страны. Партия принимает решения в Госдуме, но ей не хватает своей позиции, твердости в осуществлении программных целей. У нее всё еще нет своего лица, цитирует слова Шаймиева "Эхо Москвы".



