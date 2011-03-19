500 млрд рублей потребуется для строительства трассы Москва-Санкт-Петербург

Более половины суммы, необходимой для строительства новой скоростной трассы Москва - Санкт-Петербург, будет привлечено из внебюджетных источников. Общая стоимость, по прогнозам, составит около 500 млрд рублей.



По словам первого зампреда правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха, в этой сумме учтены расходы на весь комплекс работ, в том числе - по подготовке трассы, а также по созданию объектов придорожного сервиса.



Речь идет, в частности, о выкупе земельных участков и выносе инженерных сооружений, сообщает ИТАР-ТАСС. Кроме того, серьезное внимание уделяется экологической составляющей, добавил он.



"Общий объем внебюджетного финансирования всего проекта составит более 230 млрд руб", - подчеркнул Кельбах.