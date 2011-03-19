В четырех районах Сахалина объявлена лавинная опасность

В четырех районах Сахалинской области возможны сходы лавин. Сотрудники Дальневосточного регионального центра МЧС России объясняют это подходом к острову теплых масс из Китая.



"В субботу лавиноопасно в Холмском, Томаринском, Макаровском, Невельском районах. В связи с этим в данных районах возможны сходы снежных масс, которые могут привести к повреждениям строений, линий электропередачи, завалам автомобильных дорог, расположенных в горной местности. Также они могут стать причиной травматизма спортсменов и туристов, находящихся на горнолыжных трассах и туристических маршрутах", - говорится в сообщении.



Одна из крупнейших лавинных катастроф произошла на Сахалине 9 февраля 1945 года в Александровск-Сахалинском районе, сообщает РИА "Новости". Тогда сошедшая лавина накрыла на территории поселка шахты "Октябрьская" 236 человек, 131 погиб.