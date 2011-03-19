Приватизацию объектов ЖКХ обсудят сегодня в Москве

На XII Всероссийском форуме ЖКХ, который открывается сегодня в Москве, обсудят грядущую приватизацию объектов ЖКХ. По оценке Минрегиона, в ЖКХ извне можно привлечь до 2,5 триллиона рублей.



"Приватизация пройдет не только по особо лакомым кусочкам. То есть то, что сегодня представляет интерес для бизнеса. Мы не позволим, чтобы количество брошенных бесхозяйных сетей сегодня увеличивалось. Поэтому сегодня приватизация будет рассчитана не только на тот сектор, который приносит прибыль. И для решения этой задачи, я думаю, мы должны совместно с бизнесом очень серьезно подумать над тем, как должна пройти приватизация в отрасли жилищно-коммунального хозяйства", - говорит министр регионального развития РФ Виктор Басаргин.



В ближайшие годы россиян ждет немало новинок в области ЖКХ. Жильцам многоквартирных домов станет проще менять управляющую компанию, сообщает Вести.ру. В случае предоставления некачественных услуг позволят пересчитать платежи. Соответствующие поправки к закону подготовлены Министерством регионального развития и, скорее всего, будут рассмотрены Думой этой весной.