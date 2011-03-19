Артистов цирка Никулина доставит в Москву из Японии самолет МЧС

Артисты цирка Никулина вылетели в Москву на самолете МЧС. В Японии на гастролях находились 50 артистов и работников цирка, а также медведи и собаки, когда в стране произошло землетрясение.



В среду руководство цирка Никулина по согласованию с японскими партнерами приняло решение о досрочном прекращении гастролей программы «Цирк-симфония» в Токио, которые начались в феврале и должны были завершиться 21 марта.



Как сообщает начальник пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС Сергей Викторов, самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из Японии артистами из труппы цирка Никулина и цирковыми зверями на борту в ночь на субботу вылетел из Хабаровска в Москву.