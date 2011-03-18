Голикова обращается к жителям Дальнего Востока: Нет необходимости пить йод!

Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова заявила на селекторном совещании с Сергеем Шойгу, что сейчас нет необходимости жителям Дальнего Востока потреблять йодосодержащие препараты.

Напомним, что жители Дальнего Востока стали скупать йодосодержащие медикаменты, опасаясь радиации, которая возможно угрожает им со стороны Японии после взрывов на "Фукусиме-1".



"Пользуясь видеоконференцсвязью, хочу обратиться к населению и сказать, что ситуация в настоящий момент не складывается таким образом, чтобы была необходимость бесконтрольного применения йодосодержащих препаратов", - сказала Голикова, выступая на селекторном совещании, которое провел в пятницу глава МЧС России Сергей Шойгу.