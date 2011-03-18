Цирк Никулина благополучно приземлился в Хабаровске на самолете МЧС

Самолет МЧС России Ил-76 вылетел из Японии и совершил посадку в Хабаровске, сообщили в управлении информации ведомства. На борту летело восемь человек, девять собак и два медведя.



Кроме того, самолет доставил в Хабаровск семь тонн циркового реквизита. Как сообщил ранее на заседании Совбеза России глава МЧС Сергей Шойгу около двух тысяч официально зарегистрированных граждан России и выходцев из страны хотели бы выехать из Японии. За последние несколько дней регулярными авиарейсами были вывезены 1 тысяча 936 человек.