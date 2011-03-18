Заместитель мэра Москвы Николай Лямов заявил на пресс-конференции, что за безбилетный проезд на общественном транспорте в столице планируется ввести штраф в 1 тысячу рублей.



Нововведение будет принято в 2011 году, заявил заместитель мэра. "Мы будем стараться ввести штраф за безбилетный проезд размером в 1 тыс. руб. уже в этом году", - сказал Лямов. Он добавил, что часто пассажиры для проезда в общественном транспорте пользуются проездными документами, которые им не принадлежат, в том числе проездными льготников.