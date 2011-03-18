В Петербурге представитель благотворительного фонда «Федерация» Владимир Киселев целый час ругался с журналистами на пресс-конференции. Одного корреспондента он задел за принадлежность к национальности.



Известный после обвинений в нецелевом использовании средств, собранных на благотворительном концерте с участием премьер-министра Владимира Путина и звезд мирового шоу-бизнеса, Владимир Киселев отказался отвечать на вопрос «Фонтанки.Ru» о его взаимоотношениях с премьером, а после чего заявил: «Я вообще не знаю, какой вы народности, а я русский, гражданин РФ». После чего журналисты потребовали от Киселева извиниться перед корреспондентом «Фонтанки», но не дождавшись стали покидать зал.

Как сообщает издание, Киселев часто обращается к журналистам на «ты», а корреспонденту газеты «Коммерсантъ», задавшему неудобный вопрос о финансовой отчетности фонда, однажды предложил «выйти», сообщает издание "Газета.Ru.