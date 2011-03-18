В Дагестане, Чечне и Сочи сейсмологи прогнозируют сильные землетрясения

Директор по научной работе Института физики Земли Евгений Рогожин заявил, что в отдельных зонах территории Северного Кавказа сейчас нарастает сейсмическая активность, что может привести к землетрясению.

Землетрясение может произойти в Дагестане на границе с Чеченской республикой, Красной Поляне в Сочи и в районе Кавказских Минеральных вод, - заявил ученый. О точных датах землетрясения пока не сообщается. «Землетрясение в ближайшее время скорее всего произойдет в Дагестане, в районе границы с Чеченской республикой. Сейчас там растет сейсмическая активность, землетрясения малой и средней силы происходят уже каждую неделю. Но, к сожалению, пока ученые не могут точно ответить на три главных вопроса: где, когда и какой силы произойдет толчок, - а это значит говорить о прогнозе в полном смысле слова не приходится»,- рассказал Рогожин агентству "Южный Регион".