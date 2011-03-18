В московской Дипакадемии назревает скандал

В Министерстве иностранных дел России создана комиссия для рассмотрения вопросов, связанных с Дипломатической Академией МИД России. Она начнет работу в понедельник, 21 марта. Во внешнеполитическом ведомстве внимательно следят за тем, что происходит в этом вузе при новом руководстве. Новый ректор - доцент Лаптев В.Б. отказался от своих публичных предвыборных обещаний по поводу реализации механизма демократического управления Академией, прописанного в действующем Уставе и от принятой на Коллегии МИД России Концепции развития Академии.



"Дипакадемия является уникальным центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки дипломатических кадров. Поэтому МИД как учредитель Дипакадемии внимательно следит за тем, что и как происходит в этом вузе при новом руководстве, которое впервые было избрано коллективом на альтернативной основе", - заявил официальный представитель МИД журналистам. Он также сообщил, что в министерстве создается комиссия для рассмотрения всех вопросов, требующих решения в интересах выполнения задач, стоящих перед подведомственным учебным заведением МИД России, "при бережном отношении к традициям и творческой атмосфере этого высокопрофессионального научно-дипломатического коллектива".



Как уже писали СМИ (Дни.Ру, и т.д.) в начале марта декана вечернего отделения факультета "Международные отношения" профессор Игорь Панарин обратился к руководству внешнеполитического ведомства и к главе государства. В письме он описал свое видение конфликтной ситуации, сложившейся между сотрудниками Дипломатической Академии МИД России и ее новым ректором Виктором Лаптевым. В своем обращении известный политолог ставил под сомнение методы, которыми действует новое руководство образовательного учреждения и говорил о "зловещей морально-нравственной атмосфере", которая складывается в академии.





