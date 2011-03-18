Россия готова трудоустроить японцев на своей территории - Медведев

Сегодня президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова оказать Японии гуманитарную помощь, устроить пострадавших в санатории, а также трудоустроить японцев на своей территории.



На заседании Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал: "Мы готовы оказать японским соседям - нашим коллегам - гуманитарную помощь, направить продовольствие, воду, медикаменты и другие необходимые средства. Необходимо подумать о возможности приема в российские санатории, профилактории японских детей и вообще пострадавших для медицинской и психологической реабилитации".



Кроме того, президент России дал поручение правительству и Владимиру Путину, который отправляется на Дальний Восток - "проверить текущую ситуацию в регионе, обеспеченность наших людей медикаментами, средствами контроля и защиты". "И вообще нам сейчас следует подумать в целом об использовании, в случае необходимости, может быть, и части трудового потенциала наших соседей, особенно в малонаселенных районах Сибири и Дальнего Востока", цитирует слова Дмитрия Медведева ИТАР-ТАСС.