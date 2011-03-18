За убийство котенка житель Татарстана осужден на 8 мес. исправительных работ

Житель Набережных Челнов был приговорен мировым судом за убийство котенка в общежитии по статье "жестокое обращение с животными" к 8 месяцам исправительных работ и штрафу.



22-летний парень полностью признал свою вину. Установлено, что он в декабре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения схватил котенка сиамской породы и с силой сдавил ему шею, после чего сбросил животное с балкона девятого этажа. Котенок скончался. Виновный в смерти животного был осужден по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений). Кроме исправительных работ суд приговор удержать с него 20% заработной платы в доход государства.