Самолету с экстрадированным Дациком во второй раз не дали приземлиться в России

Самолет из Норвегии Cessna-650 авиакомпании North Flying с экстрадированным Вячеславом Дациком второй раз был развернут в небе при подлете к границе с Россией.

"У борта все еще нет разрешения от Росавиации, поэтому его развернули перед границей", цитирует РИА Новости источника в этом ведомстве. В пятницу этому самолету по тем же причинам пришлось приземлиться в аэропорту Хельсинки.

Вячеслав Дацик был освобожден от уголовной ответственности за ограбления салонов сотовой связи в Петербурге в 2007 году. Он был направлен на принудительное лечение в психбольницу, из которой сбежал. В сентябре 2010 года был задержан в Осло в иммиграционной конторе при намерении просить убежища у норвежских властей. При себе Дацик имел пистолет. Власти Осло приговорили его к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия. В феврале 2011 года городской суд Осло постановил, что Дацик может быть экстрадирован в Россию.