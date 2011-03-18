Самолету с экстрадированным Дациком во второй раз не дали приземлиться в России
18 марта 2011, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет из Норвегии Cessna-650 авиакомпании North Flying с экстрадированным Вячеславом Дациком второй раз был развернут в небе при подлете к границе с Россией.
"У борта все еще нет разрешения от Росавиации, поэтому его развернули перед границей", цитирует РИА Новости источника в этом ведомстве. В пятницу этому самолету по тем же причинам пришлось приземлиться в аэропорту Хельсинки.
Вячеслав Дацик был освобожден от уголовной ответственности за ограбления салонов сотовой связи в Петербурге в 2007 году. Он был направлен на принудительное лечение в психбольницу, из которой сбежал. В сентябре 2010 года был задержан в Осло в иммиграционной конторе при намерении просить убежища у норвежских властей. При себе Дацик имел пистолет. Власти Осло приговорили его к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия. В феврале 2011 года городской суд Осло постановил, что Дацик может быть экстрадирован в Россию.