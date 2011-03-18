Повторное землетрясение произошло в Амурской области

Повторное землетрясение произошло сегодня утром в поселке Юктали Амурской области. Сила толчков составила около 2 баллов по шкале Рихтера, об этом сообщил глава Юкталинского сельсовета Сергей Коняхин.



Накануне в Амурской области произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла, были зафиксированы четыре подземных толчка. Эпицентр находился в 208 километрах к западу от города Нерюнгри и 268 километрах к северо-западу от города Тында. Очаг землетрясения - на глубине 12 километров.



Сергей Коняхин рассказал, что в поселке все социальные объекты работают в обычном режиме, заметных разрушений нет.



Старший научный сотрудник Амурского научного центра Михаил Серов пояснил, Амурская область находится в зоне высокой сейсмоактивности. В четырех районах области - в Тындинском, Зейском, Магдагачинском и Сковородинском земная кора наиболее неустойчива и здесь вероятны землетрясения силой до 7-9 баллов. Но чтобы их прогнозировать, "нужен целый комплекс мер. Мониторинг сейсмоопасных районов - это не только работоспособность и знания ученых, это и наличие необходимого оборудования, средств на проведение исследований. У нас их недостаточно", цитирует слова ученого РИА Новости.