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МИД Белоруссии уведомил российское посольство о задержании правозащитника

18 марта 2011, 07:00 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

МИД Белоруссии уведомил российское посольство о задержании правозащитника

Министерство иностранных дел Белоруссии вовремя уведомило российское посольство о задержании правозащитника, гражданина России Андрея Юрова, на брифинге в Минске 17 марта сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Андрей Савиных.

По его словам, таким образом можно говорить о выполнении всех договоренностей, имеющихся на такие случаи между Белоруссией и Россией.

В то же время Посольство России в Белоруссии опровергло выше изложенную информацию, поданную официальным представителем белорусского МИД. "Вопреки заявлению МИД Беларуси, посольство России в Минске не получало
официальной информации относительно задержания российского гражданина Юрова и мотивов таких действий", - отметил источник в российской дипмиссии.

При этом по всем вопросам, связанным с задержанием российского
гражданина, пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства
посоветовал обращаться в правоохранительные органы. Говоря о наличии
списка невъездных россиян в Белоруссию, он отметил, что "нам о таком
списке ничего неизвестно".
 В свою очередь, сам Андрей Юров, комментируя свое выдворение
журналистам, отметил, что его выдворение за пределы Белоруссии является
абсолютно "диким прецедентом".
 Также Андрей Юров сообщил, что собирается использовать все национальные
и международные механизмы, чтобы подобные случаи с сотрудниками
правозащитных организаций не происходили. "И не только с российскими
гражданами, но и со шведскими, польскими, украинскими", - сказал он.
 Сотрудники РОВД довольно вежливые люди, но они не могут мне объяснить,
кто, когда и на каком основании составлял эти списки. Невъездной - и
все", - также рассказал Юров.
 Напомним, что глава Международной наблюдательной миссии Комитета
международного контроля за ситуацией с правами человека в Белоруссии
Андрей Юров должен покинуть страну в течение 24 часов. Такое решение
принято 17 марта управлением внутренних дел Советского района Минска,
сообщил журналистам правозащитник Валентин Стефанович.
По его словам, Юрову выдано соответствующее предписание. "Он должен
покинуть страну добровольно. Ни о какой насильственной депортации речи
не идет. Он должен уехать сам", — заявил Стефанович.
Долгосрочная миссия Комитета международного контроля за ситуацией с
правами человека в Беларуси была создана 27 декабря 2010 года в связи с
ситуацией, сложившейся в Беларуси после президентских выборов. В нее
вошли представители правозащитных организаций стран ОБСЕ, которые ведут
наблюдение за соблюдением прав человека со стороны белорусских властей и
радикальных общественных групп.

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