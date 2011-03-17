В Москве милиция ищет лжетеррориста, "заминировавшего" в четверг днем отделения Сбербанка. Неизвестный злоумышленник позвонил в милицию и сообщил о готовящихся взрывах в отделениях Сбербанка на улицах Лобачевского, Никулинской и на Мичуринском проспекте.

Во всех трех зданиях проводилась проверка с применением служебных собак, в ряде случаев эвакуировались люди. По данным правоохранительных органов, никаких взрывных устройств в отделениях Сбербанка не обнаружено.

Согласно статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.