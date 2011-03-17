Общественная экспертиза поможет Ходорковскому обжаловать приговор

Глава Минюста Александр Коновалов считает, что общественная экспертиза может дать дополнительные основания для кассационных, надзорных и апелляционных жалоб. Коновалов одобрил идею, выдвинутую членами президентского совета по развитию гражданского общества, о проведении общественной экспертизы ряда резонансных дел, в том числе дела Михаила Ходорковского.

По мнению министра юстиции, эта инициатива должна стать заурядной, ординарной практикой. "Один ум хорошо, а два – лучше. Не страшно, что сообщество юристов, специалистов других профессий, просто граждане могли дать квалифицированный компетентный отзыв по той или иной судебной или административной практике, по практике правоохранительных органов", - подчеркнул Коновалов.