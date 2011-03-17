Генпрокуратура предложила лишать свободы на 6 лет за незаконный игорный бизнес

Генпрокуратура РФ предложила дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей лишение свободы до шести лет в качестве наказания за организацию незаконного игорного бизнеса.

Согласно законопроекту, размещенному на сайте Гепрокуратуры, за организацию незаконного игорного бизнеса предлагается наказывать лишением свободы на срок до шести лет и присуждать крупные штрафы, передает РИА "Новости".

Во вторник, 15 марта, правительство представило разработанный проект поправок в Уголовный и Административный кодексы, вводящий уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр. Документ, подготовленный Генпрокуратурой и МВД, будет внесен в Госдуму до конца недели.

Ранее президент России Дмитрий Медведев предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный игорный бизнес.