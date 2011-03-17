Не все кандидаты на руководящие посты МВД прошли переаттестацию

Глава администрации президента РФ Сергей Нарышкин сообщил, что переаттестацию прошли не все кандидаты на руководящие посты в Министерстве внутренних дел России.

Переаттестация сотрудников ОВД, претендующих на замещение должностей высшего начальствующего состава, началась 15 марта. Внеочередную аттестацию прошли более 170 офицеров МВД.

Глава администрации президента России отметил, что в соответствии с указом президента комиссии дано время до 1 июня на то, чтобы организовать и провести аттестацию. Сергей Нарышкин возглавляет комиссию при президенте страны по проведению переаттестации для сотрудников органов внутренних дел, претендующих на замещение должностей высшего начальствующего состава.



Данная комиссия проведет переаттестацию генералов и министра внутренних дел Рашида Нургалиева, а также его заместителей.