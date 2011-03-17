Столичный мэр Собянин посетил Европейский медицинский центр

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня Европейский медицинский центр (ЕМЦ) в Орловском переулке в центре Москвы и ознакомился с его работой.



В этой негосударственной клинике работают ведущие российские и зарубежные специалисты. Леонид Печатников - глава департамента здравоохранения столицы, рассказал Сергею Собянину, что российские врачи не уступают в квалификации иностранным врачам, но последние "привносят новую психологию, новые технологии в работу".



Столичный градоначальник также ознакомился с работой реанимационного отделения клиники, побывал в отделении кардиологии, спортивной травматологии и ортопедии, посмотрел, как работает информационная система клиники.



Кроме того, Сергея Собянина заинтересовала стоимость лечения в этой клинике. По словам Леонида Печатникова, затраты на лечение в этом центре сопоставимы с затратами на лечение пациента в муниципальном медучреждении, "но здесь нет "карманного бизнеса", все идет через кассу", передает ИТАР-ТАСС.

Уточним, после теракта в аэропорту "Домодедово" именно в этот центр были госпитализированы трое пострадавших граждан из Германии, Италии и США.

Группа Европейский Медицинский Центр состоит из двух отдельных медицинских центров: Европейский Медицинский Центр (ЕМС) и Европейский Стоматологический Центр (EDC), которые находятся в центре Москвы, недалеко друг от друга. Общая площадь центров - 2500 квадратных метров. Сюда входят кабинеты для осмотра и операционные, оборудованные в соответствии с последними достижениями науки и технологии.