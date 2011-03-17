Сбербанк открыл новые счета для перевода денег пострадавшим в Японии

Сбербанк открыл новые счета для перечисления добровольных пожертвований в помощь пострадавшим от стихийных бедствий в Японии, сообщается в пресс-службе банка.



Сразу после случившейся в Японии трагедии 11 марта, Сбербанк открыл счета для перечисления добровольных пожертвований в благотворительный фонд "Созидание", с которым банк сотрудничает по ряду благотворительных программ. Но 14 марта, по просьбе посольства Японии, Сбербанк открыл аналогичные счета, получателем средств которых стала общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест". В сообщении Сбербанка говорится: "Фонд "Созидание" более не является сборщиком средств для оказания помощи пострадавшим в Японии. Все средства, которые поступили на ранее открытые счета фонда "Созидание", будут перечислены "Российскому Красному Кресту".



Новые реквизиты счетов для перечисления добровольных пожертвований в помощь пострадавшим от землетрясения и цунами в Японии:



Реквизиты для перечисления в валюте Российской Федерации:



Получатель – Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», ИНН 7728014523.

Расчетный счет № 40703810800020008563 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва.

БИК 044525225, Кор.счет 30101810400000000225.



Реквизиты для перечисления физических и юридических лиц – нерезидентов:



Получатель – «Russian Red Cross», INN 7728014523.

SWIFT - SABRRUMM011.

SBERBANK (OPERATIONS DEPARTMENT), MOSCOW.

Счет в долларах США - № 40703840100020008563.

Счет в евро - № 40703978700020008563.

Счет в японских иенах - № 40703392700020008563.