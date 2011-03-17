В центре Москвы установят мемориальную доску Егору Гайдару. Мемориальная доска экономисту и государственному деятелю появится на здании Института переходного периода.



Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы. Доска появится на здании по адресу Газетный переулок, дом 3/5, строение 1. Планируется, что в церемонии торжественного открытия примут участие представители федеральных органов власти, правительства Москвы, государственных корпораций и представителей бизнеса, передает Интерфакс.