В Белоруссии освободили российского правозащитника Андрея Юрова

В Минске освободили российского правозащитника Андрея Юрова. Юров был задержан сотрудниками миграционной службы Белоруссии накануне в 10 часов вечера.



Незадолго до освобождения посольство России в Белоруссии направило ноту протеста в связи с задержанием правозащитника. Руководителя Международной наблюдательной миссии Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Белоруссии Андрея Юрова задержали накануне. Представители миграционной службы Белоруссии заявили, что фамилия правозащитника находится в списке не въездных в страну. Об этом «Русской службе новостей» сообщил сам Андрей Юров.