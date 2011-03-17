Реакторам, находящимся в Москве ничто не угрожает

Атомные реакторы, находящиеся в Москве и Московской области безопасны. Реакторы на старых АЭС в России тоже не представляют угрозы, уверяют в Курчатовском институте. «Реактор Ф-1 даже не имеет системы охлаждения, он охлаждается воздухом. В случае разрушений, скажем, при землетрясении, это приведёт только к остановке реактора», - заявил первый замдиректора Курчатовского института. По его словам, остальные реакторы, расположенные на территории института, также безопасны.