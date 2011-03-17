В Москве плановые отключения горячей воды в 2011 году начнутся 11 мая сроком на 10 дней вместо прежних 14. Профилактические работы должны будут завершиться к 31 августа.



Об этом сообщает ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК). О сокращении сроков профилактического отключения горячей воды в декабре 2010 года заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в случае превышения этого срока власти "будут разбираться, почему это происходит". "В соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта тепловых станций и сетей ОАО "МОЭК" на 2011 год отключения горячего водоснабжения в столице начнутся 11 мая. Плановые отключения одновременно начнутся во всех административных округах города Москвы. Впервые перерывы в горячем водоснабжении не превысят 10 дней", - говорится в сообщении пресс-центра "МОЭК".