Росавтодор: Трассу «Москва-Петербург» начнут строить в середине апреля

Трассу «Москва-Петербург» начнут строить в середине апреля 2011 года, после того, как сойдет снег. «Росавтодор» рассчитывает построить трассу «Москва-Петербург» через 8 лет.



Протяженность автомобильной магистрали, которая свяжет две столицы, составит 684 километра. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления «Росавтодор» Сергей Кельбах. «Сейчас идут переговоры, пока принято решение о начале строительства дороги в середине апреля», - цитирует Кельбаха «Русская служба новостей». Общая сумма инвестиций в проект не уточняется, так как проектная документация разработана не до конца.



