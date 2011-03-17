Андрей Макаревич и его музыканты хотят помочь пострадавшим японцам

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил о том, что он и его музыканты хотят помочь пострадавшим от землетрясения японцам и соберут для этого средства со своего концерта.



Андрей Макаревич сказал в эфире радио "Вести ФМ": "Мы просто решили наш концерт, который был запланировал задолго до этого (речь идет о землетрясении в Японии) в большом клубе "А2", посвятить помощи Японии, японскому населению и собрать средства. Может быть, они будут не самые большие в мире, но, что сможем, то соберем. Мы, как музыканты, отдадим свои гонорары, устроители отдадут, я надеюсь, какую-то большую часть денег плюс к этому там все-таки 2000 человек помещается. Мы будем принимать пожертвования от зрителей, которые придут, и просто передадим их непосредственно представителям японского посольства, минуя всякие фонды и прочие вещи, которым я не очень доверяю. Мне вчера сообщили, что посол Японии просто приедет к нам на этот концерт".



Напомним, после катастрофического землетрясения 11 марта, которое стало одним из самых сильных за всю историю сейсмических наблюдений в Японии и в котором пострадали тысячи японцев, многие страны выразили желание помочь стране в этой трагедии, многие уже помогают. В Японии работают сотни спасателей из разных стран, со всего мира присылают продукты, вещи первой необходимости. В настоящее время Россия готовит отправить в Японию очередную гуманитарную помощь.



