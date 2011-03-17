Онищенко: Пассажиров, прибывающих из Японии в Москву проверят на радиоактивность

Пассажиров авиарейсов, прибывающих в Россию из Японии, будут проверять на радиоактивность. Российская санитарная служба готовится к проведению контроля, заявил Геннадий Онищенко.

Пока эти меры не введены. "Мы сейчас проводим пока подготовительную работу по встрече и дозиметрическому контролю всех авиасудов, которые возвращаются из Японии", - цитирует главу Роспотребнадзора "Интерфакс". По словам Онищенко, планируется уделить внимание пассажирам, которые прилетают из Японии в Москву и на Дальний Восток. "В зависимости от результатов будем действовать по конкретной обстановке", - заявил главный санитарный врач РФ.