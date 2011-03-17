Дисциплинарное судебное присутствие восстановило в должности кущевских судей Игоря Манило и Николая Данильченко. Мотивировочную часть решения представят в течение месяца.

Напомним, Манило и Данильченко, были уволены в декабре 2010 года за то, что необоснованно отказывались принимать жалобы местных жителей на членов банды Сергея Цапка.

"Аргументы.ру" писали, что 5 ноября 2010 года в станице Кущевская (Краснодарский край) в одном из частных домов произошел пожар. После локализации огня, во время разборов завалов, сотрудники МЧС обнаружили тела 12 погибших, среди которых - четверо детей. Десять из 12 человек, тела которых найдены в сгоревшем доме в станице Кущевская, были зарезаны.

Убийство 12 человек получило огромный общественный резонанс.

Напомним, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев накануне на встрече с жителями станицы Кущевской заявил, что готов уйти в отставку, если виновные в убийстве 12 человек сумеют избежать наказания.

Стоит отметить, что "цапки" фактически безнаказанно действовали в Кущевской с 1990-х годов, они наладили связи с местными правоохранительными органами и чиновниками.