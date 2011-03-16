Сайт МЧС ведет онлайн-трансляцию показаний дозиметра на Сахалине

Он-лайн трансляция показаний дозиметра-радиометра, установленного в Южно-Сахалинске, организована в среду на сайте регионального управления МЧС по Сахалинской области.



"Теперь не только жители Сахалина, но и все россияне могут получить оперативную информацию о состоянии радиационной обстановки на территории города Южно-Сахалинска", – сообщил руководитель пресс-службы регионального управления Александр Ивельский.



"Отклонений не выявлено ни в одном районе, среднее значение радиационного фона составляет 11 мкр/час при допустимом значении 30 мкр/час", – добавил он.