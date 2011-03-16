Гениальное творение авиаконструктора Кузнецова: НК-93 (видео)

На конструирование нового и пока неведомого авиадвигателя Минпромторг запрашивает 34 млрд. рублей. При этом новейший авиадвигатель НК-93 уже готов и почти прошел летные испытания. Аргументы Недели №10(251)

Затрачено было на все про все около 2 млрд. рублей. Значит, причина его захоронения министерскими «мясниками» очевидна – на нем не своруешь миллиарды. Он для них пустышка. Без вымени и филейной части. Для всех остальных сообщаем. На нашем сайте (argumenti.ru) мы начинаем демонстрацию до сих пор закрытых видеокадров, как собирался этот двигатель в Самаре, как его ставили на крыло Ил-76 и как он совершил первые полеты. Сначала – короткий ролик, а через неделю – весь фильм.

Пусть авиационные инженеры всего мира увидят, что это за чудо, и используют в своей работе.