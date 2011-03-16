Против переселения японцев в Россию выступают 43 процента россиян

Согласно опросу общественного мнения, 43 процента россиян возражают против переселения граждан Японии в Россию. Недавно с таким предложением выступил Владимир Жириновкий.



Респонденты обосновывали свою позицию следующими утверждениями: «Хватит уже землями раскидываться», «Каждый народ должен жить на своей территории, потому что у каждого народа свои обычаи, жизненный устой», «Японцы посчитают, что Россия дала слабину в территориальном вопросе, и будут еще более нахально претендовать на Южные Курилы», сообщает портал Superjob.



34% положительно воспринимают перспективу переселения японцев в Россию. «Японский народ добропорядочный, умный и трудолюбивый. Японцы помогут нам стать лучше»,— говорят они.



6% респондентов отнеслись к этому безразлично, отметив, что «это глупость, никто на это не согласится».



Опрос был проведен 14–15 марта 2011 года среди 1600 россиян старше 18 лет.