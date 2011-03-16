На сайте MGIMOLeaks.com будут публиковать данные о взятках в вузе

Преподаватели МГИМО выступили инициаторами создания сайта MGIMOLeaks.com, который призван бороться со взятками и "распилами" бюджета в институте.



«Некогда престижный вуз стал символом засилия жуликов и „золотой молодежи“: за деньги покупается поступление и экзамены, при этом большинство преподавателей и сотрудников влачат жалкое существование, уровень образования стал критически низок. Огромные деньги тратятся на непонятные программы и проекты. Администрация вуза либо „закрывает глаза“ на множество махинаций, либо сама в них участвует. Этому пора положить конец»,— говорится в сообщении на сайте.



Его администраторы просят присылать информацию о случаях взяток по электронному адресу mail@mgimoleaks.com. Сообщается, что письма будут опубликованы, а информация о взяточниках - передана в соответствующие органы.